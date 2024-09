Puidust plastini: kuidas Tallinn puhta joogivee sai

Tallinna veevarustuse ajalugu ulatub 14. sajandisse, kui linn hakkas vett võtma Ülemiste järvest, mis on pealinlaste peamine joogiveeallikas tänapäevalgi. Esimese olulisema muudatuse Tallinna veega varustamises tõi 20. sajandi algus, mil hakati arendama kaasaegsemat veevarustussüsteemi, rajati Ülemiste veepuhastusjaam, mis valmis 1927. Sellest ajast alates on vee- ja kanalisatsioonivõrk Tallinnas olnud pidevas arendamises, et tagada puhas ja ohutu joogivesi.