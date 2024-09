Mees avastas, et on aastaid naabri elektriarveid tasunud

Aastast 2006 ühes ja samas korteris elav Ken Wilson märkas hiljuti, et tema elektriarve on selgelt tõusnud. Reaalsus, millega on teisel pool Atlandi ookeani aastaid silmitsi seistud. Saamaks oma kulutused kontrolli alla, hakkas Wilson oma energiatarbimist piirama. Sellele vaatamata ei vähenenud arvel kajastunud tarbimine ning seega ka arve suurus.

Wilson pöördus talle energiateenust pakkuva ettevõtte PG&E poole, et asjast paremini sotti saada. «Arvasin, et on miski leke, keegi varastab mult elektrit või on arvesti rikkis, sest midagi oli väga valesti,» selgitas Wilson CBS Sacramentole.