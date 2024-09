Eksperdi juhised: kuidas kodu pärast suve külmaks hooajaks korda seada

Suvi võib tuua koju liiva, tolmu ja mustust, eriti kui oled palju aega õues veetnud. Alusta koristamist põrandate ja vaipade süvapuhastusega. Selleks on olemasolul mõistlik kasutada erinevaid tolmuimeja otsikuid, mis on spetsiaalselt kindlate pindade puhastuseks mõeldud. Näiteks on tihtipeale masinatel erinevad vahendid vaipade ja kõvade pindade puhastuseks. Varstolmuimejaga saab mugavalt ligi ka kõrgematele pindadele, et tolm hiljem puhtale põrandale tagasi ei laskuks.