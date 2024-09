MEEDIA KIHAB Kas tõesti on turule jõudnud uus eksklusiivne õunasort?

«See näeb välja hämmastav, kuid see pole tõeline,» ütleb Saskatchewani osariigis aiandusteadlane Rachelle Hofmeister intervjuus CTV Newsile. Ta kinnitab, et kuigi provintsis kasvatatakse paljusid õunasorte, pole ükski neist lilla.

Tuleb välja, et sotsiaalmeedias levima läinud fotod on loodud tehisaru AI abiga. Sellest hoolimata tekitasid paljud pildid uudishimu, kus mõned inimesed reisisid isegi eraldi Saskatchewani, et seda väljamõeldud vilja üles otsida.

Hofmeister ütles, et tema aianduskeskus saab sageli küsimusi tehisintellekti poolt loodud taimede kohta, kuid paljud inimesed tunnevad piinlikkust, kui mõistavad, et see kõik oli pettus. Kuigi eeltoodud õunasordi pettus on kahjutu, tõstab see esile kasvava probleemi: inimesed ei suuda enam eristada omavahel reaalsust ja tehisintellektiga loodud väljamõeldist.

Suhtuge meedias levvasse informatsiooni kriitiliselt ja pidage meeles, et kui miski tundub liiga hea, et tõsi olla, siis see tõenäoliselt on ka nii.