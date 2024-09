TASUB TEADA 6 nippi, kuidas käia valutult lapsega toidupoes

Räägi lapsega poes kaasa

Pisemad lapsed osutuvad poes paljudele asjadele, aga see ei tähenda, et nad neid ka tahavad. «Mina olen jaganud lapse huvi ja siis edasi liikunud, näiteks öeldes, et jaa, see on punane mänguauto, näed, siin on ka roheline mänguauto. Siin on tomatid, mis värvi veel need on,» kirjeldas grupiliige. Ehk esimene reaktsioon lapse osutamisele ei peaks olema «ei saa», vaid võiks lihtsalt näidata, et oled lapse tähelepanekuid märganud.