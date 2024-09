MUREKOHT Elektriliikurite akud põhjustavad järjest rohkem tulekahjusid

Lisaks õige laadija kasutamisele peab jälgima ka seda, millistes tingimustes akusid laetakse. «Akusid tuleb laadida temperatuuridel, mis on ära toodud kasutusjuhendis, sest nii liiga madala kui ka liiga kõrge temperatuuri juures laadimine võib vallandada aku sees ohtlikud keemilised reaktsioonid, mille tagajärjeks on aku süttimine või isegi plahvatus,» märkis Habakukk.

Üks tegur, mis võib samuti viia tulekahju tekkimiseni, on akude liiga kauaks laadima jätmine, mille tulemuseks on ülelaadimine. «Kvaliteetsetel akudel on akuhaldussüsteem, mis jälgib kogu laadimise vältel aku temperatuuri ja katkestab laadimise, kui aku läheb liiga soojaks. Samuti lõpetab haldussüsteem aku laadimise siis, kui see on täis laetud,» rääkis Habakukk. «Tundmatu päritoluga akudel ei pruugi selline haldussüsteem korralikult töötada ja võib ka sootuks puududa.»