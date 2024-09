5 viga, mida vältida uue korteri sisustamisel

Voodi valikul mõtle mitte ainult selle suurusele, vaid ka stiilile ja kõrgusele, sest näiteks kõrge voodi võib väikeses toas raskena mõjuda. Madalam voodi jätab toast avarama mulje. Oluline on, et magamistoas oleks piisavalt ruumi liiklemiseks, ja et mööbel ei takistaks uste või akende avamist. Kui kõik mööbliesemed on õiges suuruses ja hästi paigutatud, tundub kogu ruum avaram ja mugavam, olenemata sellest, kas tegu on väikese stuudiokorteri või avara perekorteriga.