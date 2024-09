PILDID Hollywoodi koorekihi elu teeb mõruks skvottereid täis kolemaja

Hollywoodi mägedes asuv maaliliste vaadetega mahajäetud häärber on muutunud neljakorruseliseks silmariivajaks, mille on üle võtnud seinasodijad ja skvotterid.

Hoone naabrid rääkisid NBCLA-le, et maja on juba umbes kümme aastat tühi olnud ning skvotterid kolisid sisse umbes aasta tagasi. Möödunud nädalal ilmusid häärberile värsked grafitid, hoolimata kinnistu ümber paigutatud seintest ja piirdeaiast, mis on mõeldud inimeste eemale hoidmiseks.