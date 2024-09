Kas sina ka? Tipp-sommeljee avaldab vea, mida teeb enamik šampanjajoojaid

«Kõrged ja peenikesed klaasid on veini hindamisel kohutavad,» ütles Business Insiderile Singapuri ekslusiivse klubi 67 Pall Mall sommeljee Richard Hemming. Ta selgitab, et joomiseks tuleb klaasi ebamugavalt palju kallutada, kitsenev klaas muudab mullid kontsentreerituks, joogi välja valemine on keeruline ning üleüldse on kogu kupatus üks suur peavalu.