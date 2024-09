GALERII Parima mahetoote konkursil osaleb 50 toitu ja jooki

Sel aastal täitub Eesti mahepõllumajandusel 35 aastat. «35 aastaga on nii mahetootmises kui ka -töötlemises toimunud suur areng – põllumajandusmaa poolest oleme Euroopa tippude hulgas ja ka töötlemise poolel on areng märkimisväärne,» ütles konkursi korraldaja Airi Vetemaa Mahepõllumajanduse Koostöökogust. «Enamasti on mahetöötlejate puhul tegu väikeettevõtetega, kes rikastavad meie toidulauda eripäraste ja sageli käsitöönduslike kõrge kvaliteediga mahetoodetega,» tõi Vetemaa välja.

Angelica Udekülli sõnul on märgata trendi n-ö mugavustoitude valiku laienemise suunas. «Järjest rohkem on ka mahetoiduvalikus tooteid, mis on osaliselt ette valmistatud ja millest saab kiire elutempoga, kuid toidu kvaliteedist lugu pidav inimene vähese vaevaga maitsva roa valmistada. Siin on säästlikkust mitmes võtmes, lisaks keskkonnasõbralikult kasvatatud toorainele on kõik vajalik ka õiges vahekorras juba kokku pandud, nii saab vältida ka toidu raiskamist. Mahetoodete valik suureneb iga aastaga, ootame uusi tooteid põnevusega,» lisas Udeküll.