PILK PEALE Selgunud on Eesti Maastikuarhitektide Liidu aastapreemia nominendid

«Suur rõõm on projektide paljususe ja nende mitmekesisuse ning kvaliteedi üle. See näitab, et ühiskond väärtustab kõrgetasemelist maastikuarhitektuuri ja maastikuarhitekti tööd järjest enam. Hea on näha erinevaid lahendusi, mis kõik aitavad kaasa maastikku elurikkamaks ja kliimakindlamaks muuta ning loovad ka mängulusti ja liidavad kogukondi. Projektide põhjal võib öelda, et oluline on tahe – ka väga vähesega saab suuri asju teha. Samuti saab öelda, et teadlik tellija on tulemuse õnnestumiseks väga oluline» kirjeldab esitatud projekte žürii esimees Kristiina Kupper.