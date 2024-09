TARK TEADA Mida tähendab uus märgis populaarse poeketi toodetel

«Eurofinsi märgis on meie klientidele järjekordne kinnitus, et Lidlist saab osta kvaliteetseid tooteid madala hinnaga,» kinnitab Lidl Eesti juhatuse liige Nikola Balaban.

«Kliendid on juba näinud, kuidas oleme võitnud mitmeid hinnavõrdlusi, mida Eesti meedias on läbi viidud ja ma olen kindel, et Eurofinsi märgis on tugev lisatõend, mis näitab, et taskukohase hinnaga ei pea kaasnema kvaliteedi langus.»

Eurofinsi märgis. Foto: Lidl

Eurofinsiga teevad koostööd teiste hulgas ka Amazon, Sephora, Walmart ja paljud teised kaubandussektori suurnimed. Regulaarsed toodete testimised selle juhtiva sõltumatu analüüsilabori poolt on Lidl Eesti vabatahtlik samm, et tagada toodete kvaliteet ja teavitada sellest oma kliente. Koostöö Eurofinsi ja selle kvaliteedimärgiga on Lidli algatus, et juhtida klientide tähelepanu värske kala, värske liha, töödeldud liha ja piimatoodete kvaliteediaspektidele ning aidata neil saada parimat turul pakutavate toodete hulgast.

Uue koostöö raames Eurofinsiga saadab Lidl Eesti tooteid sagedamini Eurofinsi laboritesse, et tagada toodete vastavus rahvusvahelistele standarditele ja seadusandlusele. Hetkel on Lidli sortimendis Eurofinsi kvaliteedimärgise saanud juba üle 100 toote ning see arv suureneb järk-järgult, kuna Eurofinsi testid on väga ranged ja põhjalikud.

Eurofinsi märgis tootesildil. Foto: Lidl

Lidli tooted on ainsad Eestis, millel on ülemaailmse kvaliteediuuringute liidri poolt välja antud Eurofins märgis. Eurofinsi märgistusega tooteid valmistatakse ainult rangelt reguleeritud tootmisruumides, mis vastavad kõrgetele toiduohutusnõuetele ning toodete kvaliteeti kontrollitakse regulaarselt. Lidl garanteerib värsketele toodetele kolm kõige olulisemat sertifitseerimiskriteeriumi – puhtus, kvaliteet ja värskus.