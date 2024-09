Üks oluline samm, mis aitab sügisesi tormikahjustusi vältida

«Mõningates Euroopa riikides arvutataksegi kodukindlustuse maksumust puukonsultandi abiga, kellelt saadud info kohaselt saab kindlustusfirma pakkuda kohusetundlikule koduomanikule paremat kodukindlustuse hinda, sest on teada, et puude murdumisega seotud riskid on viidud miinimumini,» kommenteeris Drižiruk.

Kuigi tormiga võivad murduda või lausa juurtega maast välja lennata kõik puuliigid, soovitab Heiki Hanso kiiremas korras arboristi kutsumisele mõelda sel juhul, kui krundil kasvab saari, vahtraid või kuuski.

«Näiteks vahtral on liigi tunnuseks V-kujulised kahvelharud, aga puu konstruktsiooni mõttes on need halvad kohad, sest kui tekib kaks konkureerivat latva, ei ole puu raskust kandev tüvi enam silindrikujuline ja ühtselt tugev. Lisaks on vahtral suured lehed ja kui iga leht seob vihmaga mõne grammi vett enda külge ja harud muutuvad raskeks, tuleb tuul ja ära ta lendabki. Seda esineb ka okaspuudel teistelgi liikidel,» rääkis Hanso. «Haigustest on minu arvates kõige ohtlikum saaresurm, kus erinevad seened kahjustavad samal ajal nii võra kui ka juuri, sest saared murduvad ühes tükis.»

Arborist soovib inimestele südamele panna, et õppinud puukonsultandi või arboristi koju kutsumine ning töödeks palkamine ei ole vastupidiselt mõnel pool levinud eksiarvamusele kallis, vaid hoopis soovituslik, et säilitada haljastuse kena ilme ning veenduda puude heas tervises. Sageli võib arborist esmast konsultatsioon pakkuda suisa tasuta. Kindlasti ei soovita Hanso asjatundmatutel inimestel ise minna oma äranägemise järgi puid lõikama.

«Tänapäeval tekib palju jama nõuka-aja pärandist, mil olid valed töövõtted, puude köndistamised ja suvalised lõikamised. Nüüdki võib igaüks võtta rendist tõstuki ja mootorsae, aga see on hoopis probleemide algus,» hoiatas ta.

«Mõnikord piisab puu seisukindluse säilitamiseks paari-kolme meetri okste ja ladva tagasi lõikamisest, et puu liigitunnused säiliks, tal jääb nii palju elusosa külge, et ta suudab edasi elada, aga tema purjepind ja tormitundlikkus on selle võrra väiksem, kui seda peaks tegema ikkagi spetsialist,» lisas Hanso.