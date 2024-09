Baltikumi ainus mee-sommeljee avaldab, mida ütleb mee kohta selle värv

Põhja-Leedust pärit Rasa Nabažaitė on mesinik ja sertifitseeritud mee asjatundja. Ta räägib LRT TV-le, et mesi võib olla erinevates värvides, alates täiesti valgest kuni peaaegu mustani, ja veelgi mitmekesisemate maitsetega. Nabažaitė naljatab, et mõned neist on nii intensiivsed, et inimesed keelduvad seda teist korda maitsmast.