ETTEVAATUST See hommikusöögi raudvara võib hambad tuksi keerata

Hambaemail on kõvem kui meie luud ning kaitseb hambaid külma, ärrituste, hammaste lagunemise ja kulumise eest. Äärmiselt oluline on anda endast kõik, et selle kaitsva kihi eest hoolitseda. Kuid on üks hommikune tegevus, millega paneme hambaemailile korraliku põntsu.