OMANIKE KESKLIIT Valitsuse otsustest jääb mulje, et tarbijate rahakott on põhjatu

3. Eesti elektritarbija ei ole suuteline võtma enda kanda tuuleparkide investorite investeerimisriske, katma elektrivõrgu ümberehituse- ja elektrisüsteemi tasakaalustamiseks vajalikke kulusid. Oluline on probleemide lahendamisel lähtuda tervikpildist. Kuna taastuvenergia on oma olemuselt volatiilne, tekib 2030. aastaks seatud eesmärkide täitmisel Eestis energia ülejääk, mille salvestamine võimaldaks vähendada kulutusi varustuskindlusele. Oleme arvamusel, et hind on varustuskindluse lahutamatu osa, mistõttu on elektrisüsteemi tasakaalus hoidmiseks kõik paindlikkusteenused vajalikud. Nende kasutamise ulatuse peab määrama elektri soodsaim koguhind lõpptarbijale.