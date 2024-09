VARAS EI PUHKA Diivanilauda müünud naine sattus veebikelmi ohvriks

Hiljem avastas naine, et tema pangakontolt on kadunud 1800 eurot.

Politsei soovitusi, kuidas ennast kelmide eest kaitsta:

Ära jaga kunagi kellelegi oma PIN1- ja PIN2-koodi.

Neid koode ei tohi mitte kellegagi jagada, isegi panga ega politseiga. Kui aga seda juba tegid, siis blokeeri need kiiresti. Helista kiirelt panka ja lase kõik ülekanded blokeerida, sest keegi teine teab sinu PIN-koode ja võib hakata sinu kontolt raha varastama.

Kui ostad midagi võõralt inimeselt, siis kontrolli internetist tema tausta.

Võõralt inimeselt ostmisega kaasneb alati teatud risk. Ära usalda müüjat pimesi ja kontrollimata. Tee lihtne otsing internetis, sest sageli on selliste kelmide kohta juba hoiatavat infot üleval. Mida suurema summaga on tegemist, seda kindlam on teha ostu-müügitehing vaid inimesega, kellega oled kohtunud.

Kui saad sõnumi, milles on interneti link, ära kohe vajuta sellele.

Ära vajuta automaatselt lingile, mis sulle SMS-iga saadetakse. Kui sulle tuleb sõnum näiteks kullerfirmalt, kuid sa ei ole ühtegi pakki tellinud, siis on see kelmus ja ära linki ava. Alati kui sõnum tundub kahtlane, ignoreeri seda või kustuta telefonist.

Kui avastad, et oled kelmidele pangamakse teinud, siis helista kohe oma panka.

Kui tegutsed kiiresti, siis saab pank tühistada või vaidlustada ülekande. Anna pangale teada, millist infot kelmidele oma pangakonto kohta andsid – selle info abil aitab pank inimese pangakonto taas turvaliseks teha. Seejärel teavita politseid.

Ära nõustu telefoni teel ühegi rahalise tehingu või pangaülekandega.

Ole väga ettevaatlik ja kahtlustav alati, kui keegi soovib sinuga telefoni teel teha mõnda tehingut, lepingut või pangaülekannet. Alati kui kahtled, helista panka või võta ühendust veebipolitseinikuga ja küsi, kas tegu võib olla kelmusega.

Tee taustakontrolli: otsi internetist helistaja kohta infot, vahest on seal juba hoiatavaid sõnumeid teistelt ohvritelt.

Allikas: politsei