PANK SELGITAB Kas kodulaenu võtmisel on vanusepiirang?

«Kuivõrd Eestis on pensionid muu Euroopaga võrreldes madalal tasemel, siis rusikareegli kohaselt võiks pensionieaks kodulaen olla tagasi makstud. Sellegipoolest võib teatud juhtudel kodulaenu taotleda ka 60- või 65-aastane inimene ning kivisse raiutud vanusepiirangut me Luminoris kehtestanud ei ole. Palju sõltub eelkõige konkreetse inimese profiilist,» ütles Helina Kikas.

Kuna on aina tavalisem, et pensionieas inimene jätkab töötamist, siis sõltub Kikase sõnul kõrgemas eas kodulaenu saamisel palju inimese enda tulevikuplaanidest, elukutsest ning kas ja kui kaua on tal pensioniea saabudes soov edasi töötada. Enne laenuotsuse tegemist selgitab pank välja, millised on kliendi sissetulekud ja kohustused ning kas pärast kõikide kohustuste mahaarvamist jääb talle ka puhver, mida keerulistes olukordades või raskematel aegadel kasutada.