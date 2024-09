Kalli elektri mõju: eestlased valivad naabritest palju pingsamalt, millal pesu pesta

«Energiasäästlikkus on kodumasinate valikul inimeste jaoks aina olulisem. Uuring näitab lisaks, et kui inimestelt küsida, mille järgi nad endale uut pesumasinat valivad, siis on seadme energiasäästlikkus üks kõige olulisematest valikukohtadest. Lisaks peetakse tähtsaks masina suurust, mahutavust ja mõistagi hinda,» selgitas Samsung Eesti koolitusjuht Alari Pennar.

Seetõttu on Pennari sõnul ka igati loogiline, et lisaks energiasäästliku seadme valikule vaatavad inimesed tähelepanuga ka seda, mida elektri hind teeb, kuna nii on võimalik samuti raha kokku hoida. Paljud tootjad on tänapäeval teinud enda pesumasinad isegi nii nutikaks, et need suudavad ka ise pesu pesemiseks rahaliselt optimaalseima aja valida.