ÄRA RAISKA Majaomanike jääk, mis teeb aias imesid

Aktiivset aiandushooaega on järgi veel mõned nädalad ning just praegu on hea aeg aed talveks valmis seada. Väetamine on selle juures väga oluline samm. Poest ostes võivad väetised olla kallid, mille tõttu selgitab aiandusekspert Simon Akeroyd, et ahjus puude põlemisest järele jäänud tuhk on samuti väga hea väetis.