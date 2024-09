KÕVA SÕNA Eesti disainilahendus jõudis mainekal konkursil Euroopa kolme parima hulka

DesignEuropa Awards on Euroopa disainiskeene iga-aastane tähtsündmus, mida korraldab Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO). Alates 2016. aastast toimuval auhinnakonkursil tõstetakse esile ELis registreeritud disainilahendusi, tunnustamaks ettevõtteid, kes on andnud märkimisväärse panuse disainivaldkonda ja loonud innovaatilisi tooteid.

Juba teine finaali jõudnud Eesti disainer

Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete kategooria esikolmikusse pääses ka Eesti ettevõte Arsenit oma looduses kokkupandava moodulmajaga Piil, mille autor on Arseni Timofejev. Piil on minimaalse pindalaga, kuid funktsionaalne maja, kus on olemas kõik võimalused kaugtööks ja puhkuseks. Tegu on isikupärase disainiga, mis aitab vähendada ehitusmõjusid looduskeskkonnas.

Timofejev ütles Patendiametile, et registreeris oma toote tööstusdisainilahendusena, sest kartis, et keegi võib vastasel juhul tema disaini kopeerida. «Mulle tundus, et autoriõigused mulle siin piisavat kaitset ei taga ja autorsuse tõendamine oleks ilma registreeritud disainita keeruline,» nendib Timofejev. Disainer ütleb, et huvi tema toote vastu on juba väga suur ja hetkel tegelebki ta aktiivselt selle kommertsialiseerimisega.