NÄITUSELE Tallinna botaanikaaias saab uudistada põnevaid vilju ja seemneid

«Viljade ja seemnete maailm on väga mitmekesine. Taimede viljad ja seemned on meile igapäevaseks toiduks või toidule vürtsikuse lisamiseks. Paljud seemned ja viljad on tervislikud ja neid kasutatakse tervise turgutamiseks, teised jälle mürgised. Mõned viljad ja seemned on aga erakordselt huvitava väljanägemisega,» kõneleb näituse kuraator, Tallinna Botaanikaaia metoodik Tiia Jaanus. Näitusel on võimalik näha vilju ja seemneid nii Tallinna Botaanikaaia Meelte Aiast kui ka suurest dendraariumist. Uudistada saab ka troopiliste taimede vilju ning seemneid.