EKSPERT 3 soovitust, kuidas üüripinnale õige hind määrata

«Hea nipp on jälgida enda piirkonna kuulutusi pikema aja vältel, et vaadata, millistele üüripindadele leitakse kiiresti üürnik ning millised seisavad pikalt tühjana. Kui piirkonnas on väga palju üürikuulutusi, siis on soovitatav teistest veidi väiksemat hinda küsida, et kiiremini üürnik leida,» soovitab üüriekspert.

Mõtle, kui kiiresti soovid üürniku leida

Kolmandaks tuleks mõelda sellele, kui kiiresti soovitakse üüripind välja üürida. «Üldjuhul leiab odavamale korterile kiiremini sobivaid kandidaate ning kallima otsa korterid seisavad kauem tühjalt. Pikalt tühjana seisev korter on üürileandjale aga suur kulu,» avaldab Hallimäe.

«On arusaadav, et üürileandjad soovivad hinnatõusu ja elukalliduse kasvu valguses ka kõrgemat üürihinda küsida, et enda suurenenud kuludega paremini toime tulla. Samas tuleb arvestada ka sellega, et liiga kõrget hinda küsides on oht hoopis üüritulu kaotada,» ütleb müügispetsialist.

Hallimäe toob lihtsa näite ühe üürikorteri põhjal. «Üürileandja määras oma korteri üürihinnaks 600€, ehkki samas piirkonnas leiaks samaväärse üüripinna ka näiteks 450€ või 500€ eest. Ta kulutas kokku neli kuud, et korterisse liiga kõrge hinnaga üürnik leida ning kaotas sellega saamata jäänud üüritulu näol 2400 eurot,» kirjeldab ta.