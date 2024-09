TARK TEADA Kuidas välismaalasena Eestis kodu osta

Korterit valides on oluline minna kohapeale oma silmaga tutvuma, et hinnata ehituse kvaliteeti või seda, kui hästi on hoonet aja jooksul hoitud ning hooldatud. „Kui on huvi uusarenduse vastu, siis enamikul arendajatel on olemas näidiskorterid, kus saab hea tunnetuse kodu omadustest. Kindlasti tasub ka uurida, millised on majas kommunaalkulud ja kontrollida hoone energiamärgist,” selgitab Laanoja. Kogutud info aitab hinnata, kas igakuised kulud, sealhulgas laenumaksed, on tõepoolest jõukohased.