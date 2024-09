ÄRA UNUSTA Sügavkülmutamise kuldreegel, millest ei tohiks mingil juhul mööda vaadata

Elutsükli lõpus olev toit ei muutu sügavkülmutamisega paremaks. Külmutada tasub häid ja värskeid tooteid, mis säilivad ka kauem, vahendab Ilta-Sanomat. Kõige olulisem on külmutada asju, mille puhul on teada, et need leiavad kasutust. Ainult külmutamise enda pärast ei tasu asju sügavkülma pista.