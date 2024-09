NÄDALA RESTORAN Ei saa me läbi Lätita

Mis on läti keeles «liepkalni»? Pärnamäe. Aga «Liep­kalni maiznīca»? Pärnamäe pagariäri. Lätlased on sellega ammu üle piiri Eestisse tulnud ning pakuvad oma rustikaalse leiva, kirju küpsiste ja kookide assortii, pitsasaiade, peki- ja puljongipirukate kõrval Reiu kohvikus ka head sooja sööki.

Üldiselt on Via Baltica Eesti maantee-ehitamatuse kurb näide, kus autorongid koos takerdunud sõiduautodega kulgevad ühtlases aeglases jorus Kernu ja Ikla vahel. Pärnu-Uulu neljarajaline lõik üle endiste põldude on autojuhtidele kena erand, nagu sähvatus udus. Aga sel tänapäevasel kiirteel on ka varjupool, sest ähvardab senise taristu unustusse lükata.