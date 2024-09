Kas sinu laps on toidu suhtes valiv? Võimalik, et probleem on selles

Vanemad, kes muretsevad, et nende lapsed keelduvad teatud toitudest, võivad jääda rahulikuks: teadlased on avastanud, et toiduvalivus on suuresti geenide, mitte kasvatuse tulemus. Uuring näitab, et lapsed, kes eelistavad söömisel väiksemat valikut, teevad seda tõenäoliselt geneetilistel põhjustel, mitte vanemate tegevuse tõttu.