KIIRELT JA LIHTSALT 6 kasulikku soovitust üürniku leidmiseks

Hooldatud aed ja trepikoda

New Tork Times kirjutab oma kinnisvararubriigis, et kinnisvara üürimisel määrab märkimisväärset rolli esmamulje, mistõttu on oluline teha korda maja fassaad või korteri sissekäik. Kortermaja välimus on esimene asi, mida üürnikud märkavad, mistõttu hooldamata muru ja segamini aed võivad jätta mulje, et kinnisvara on hooletusse jäetud. Erinevad uuringud on kinnitanud, et inimesed on nõus maksma 5% rohkem hästi hooldatud haljastusega kodu eest. Seega tasuks enne külastust veenduda, et majaesine on puhas, trepikojas ei vedele prügikotte ega lohakile jäetud esemeid.