UURING Just nii suur osa rahvast ostab alati Eesti toitu

Norstati korraldatud uuring näitas, et üksnes 19 protsenti vastajatest eelistab alati osta Eesti päritolu toidukaupa. 38 protsenti vastajatest eelistab eestimaiseid toidutooteid siis, kui hind on sama või veidi kallim kui välismaistel toodetel, 19 protsenti siis, kui hind on importtoodetest odavam ning 4 protsenti eelistab eestimaiseid tooteid kindlate kategooriate puhul.

Toidu päritolu jälgib 78 protsenti vastajatest, kellest 30 protsenti teeb seda enamasti ning 10 protsenti alati. 22 protsenti vastajatest mainis, et nad on hakanud Eesti päritolu toidukaupa vähem ostma, samal ajal kui sagedamini on kodumaist toitu hakanud ostma 9 protsenti vastajatest.

«Juba praegu moodustavad üle poole meie kauplustes müüdavast toidukaubast Eesti päritolu tooted. Tegutseme aktiivselt, et seda osakaalu suurendada ning pakkuda veelgi paremat Eesti toidu valikut. Näeme, et inimesed ostavad varasemast vähem Eesti toitu, sest inflatsioon on olnud kõrge ja samuti on tõusnud käibemaks. Inimestel on vähem raha toidu ostmiseks ja nad püüavad leida odavamaid valikuid. Seetõttu otsime pidevalt mooduseid, kuidas Eesti inimestele Eesti toitu siiski taskukohasena hoida,» sõnas Prisma sortimendi- ja hankedirektor Kaimo Niitaru.

«Septembri keskel palusime klientidel hääletada oma lemmiktoodete poolt, mida nad sooviksid oktoobris Prisma kampaaniapakkumistes näha. Mul on hea meel, et enamik klientide lemmiktooteid on Eesti päritolu,» lisas Niitaru.

Vastavalt klientide antud häältele on oktoobris kampaaniahind järgmistel Eesti päritolu toodetel:

Rakvere kodune 600g hakkliha

Alma 1,5-liitrine täispiim

Alma Kreeka jogurt

Leiburi mitmeviljaröst

Jassi seemneleib

Uvic pelmeenid

Esmatarbekaupadest toodi enim välja Mayeri pesugeeli nii Sensitive kui ka Colour varianti, mis saavad samuti kampaaniahinnad.

Norstat Eesti poolt korraldatud uuring leidis aset ajavahemikul 10.–22.09.2024 ning selles osales 700 vastajat vanuses 20-60 aastat Harju-, Tartu-, Rapla- ja Ida-Virumaalt.