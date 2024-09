Peidetud mürgid koduses majapidamises: viis levinud toodet

Ilmade jahenedes veedetakse jälle üha enam aega tubastes tingimustes. Seetõttu muutub tihedamaks ka kodukoristus. Ikka ja jälle tuleb plekkide eesmaldamiseks appi võtta kanged puhasvahendid. Levinumad puhastusvahendid on valgendaja ja desinfitseerimisvahendid, mis sisaldavad kloori ja ammonikaaki, mille kasutamisel kanduvad õhku kahjulikud aurud.

Teflonkattega pannid ja potid on eestlaste köögis populaarsed abimehed eelkõige nende mittenakkuva pinna tõttu. Samas erinevad uuringud on näidanud, et teflonpinna kuumutamisel võib eralduda selliseid mürgiseid aineid nagu perfluorooktaanhape (PFOA). Seda kemikaali seostatakse erinevate terviseprobleemidega, sealhulgas vähi ja hormonaalsete häiretega.