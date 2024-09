GALERII Tee tutvust! Tuleva aasta trendivärv pakatab positiivsusest ja elurõõmust

AkzoNobeli rahvusvaheline esteetikakeskus on juba üle 30 aasta tõlgendanud meid kõiki mõjutavaid sündmusi värvitoonideks. «Tänavu kaasati ekspertide hulka esmakordselt ka nooremdisainerid ja praktikandid, et mõjukas värvivaliku protsess arvestaks võimalikult laia vanusevahemikuga tarbijatega,» kommenteeris Baltimaades kaubamärke Sadolin, Pinotex ja Hammerite esindava Akzo Nobel Baltics AS-i juhatuse esimees Elena Past.

Aasta värv väljendab maailmas toimuvat ning viimasel ajal annavad tooni pidevad muutused, mis tekitavad ebakindlust tuleviku suhtes. «Elurõõmsa kollase True Joy™ tooniga soovime julgustada inimesi muutustega kohanema, leidma uusi väljakutseid ja looma midagi toredat. Tahame Sadolin aasta värvi ja seda täiendavate ColourFuture värvipalettidega inspireerida kõiki usaldama oma loovust kodu ja ruumide kujundamisel ning leidma üles just need värvid ja detailid, mis tõstavad tuju ja aitavad head tuju hoida,» lisas Past.

Rõõmuküllase aasta värvi iseloomustuseks on öeldud, et kui mõni värv võiks näole naeratuse maalida, siis on see True Joy™. Uut aastat valitsev toon sündis tänu põhjalikule värvi-, disaini-, kultuuri-, majandus- ja sotsiaalsete trendide uuringule, mis peegeldas inimese soovi avastada tundmatut, väärtustada meisterlikkust ja võtta omaks enda tõeline olemus. Iga-aastasele ColourFuture trendiennustuste kohtumisele olid kaasatud lisaks AkzoNobeli ekspertidele arhitektid, disainerid ja ajakirjanikud üle terve maailma.