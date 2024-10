PANK SELGITAB Mis saab kodulaenust töökaotuse või rahaliste raskuste korral?

«Selleks, et elu tormituulte kätte jäädes rahalisi raskusi vältida, tuleb kõigepealt mõelda ennetusele. Esimene soovitus on tekitada endale kolme kuni kuue kuupalga suurune rahatagavara ning hoida seda eraldi säästukontol, mida vajadusel kohe kasutada saaks. Eesmärk võiks olla kõrvale pandud raha abil vähemalt pool aastat hakkama saada ning seda just argikulude vaatest, mitte sedavõrd reisimist või muid kulukaid tegevusi arvestades,» ütles Rebane.

Rebane lisas, et enamasti on pool aastat piisav aeg uue stabiilse töökoha leidmiseks, kuid loomulikult on ka erandolukordi. See puudutab eelkõige neid inimesi, kes töötasid näiteks raskustesse vajunud sektoris. Ta nentis, et olukord, mille puhul korralik säästupuhver otsa lõppeb, on pigem harv nähtus ja eelkõige satuvad rahalistesse raskustesse ikkagi need, kel puhver oli liiga väike või puudus sootuks.

«Kui inimene juba teab, et tal võivad raskused tekkida või need on juba tekkinud, tasub kindlasti ühendust võtta pangaga. Mida varem ühendust võetakse, seda parem on võimalus, et leitakse üheskoos lahendus, kuidas keeruline aeg üle elada. Näiteks on võimalik teatud juhtudel muuta tagasimaksegraafikut, pikendada laenulepingut või võtta maksepuhkust,» kirjeldas ta.