Paranenud olukorrale vaatamata puudub veel olulisel hulgal kodudest üks elupäästev seade

«Kui eelmisel aastal oli töökorras suitsuandur olemas 75 protsendil kodudest, siis sel aastal on tulemus juba palju parem. Üldiselt saab öelda, et elanikud on andurite vajalikkusest teadlikud ning nende töökorras olekust ise huvitatud. Küll aga oleme väga mures üksi elavate eakate pärast, kelle kodud on kehvas seisus ja kes vajaksid igakülgset abi igapäevases hakkamasaamises. Ligi 600 kodu puhul naasevad päästjad kodunõustamiseks või võtsime ise ühendust kohaliku omavalitsusega,» selgitas päästeameti ohutusjärelevalve osakonna juhataja Maret Rannala.

Rannala sõnul on suitsuandur puudu enamiku kodutulekahjude puhul, kus inimene hukkub ja sageli ka teiste kodutulekahjude puhul. «See viitab, et tulekahjusid juhtub rohkem ikkagi seal, kus tuleohutusnõuetest vähem hoolitakse,» selgitas Rannala.

Töökorras ja õigesti paigaldatud vingugaasiandur oli olemas 2302 kodus, kus see ka kohustuslik on. 518 kodus oli vingugaasiandur puudu või polnud töökorras.

Päästjatel tuli kontrolli käigus tihti selgitada vingugaasianduri vajalikkust ja tööpõhimõtteid. Küllalt sageli siiski ei teata, et suitsu- ja vingugaasiandur on kaks erinevat asja ning suitsuandur ei asenda vingugaasiandurit ning vastupidi. Suitsuandur läheb häiresse nähtava suitsu peale, aga kuna vingugaas on lõhnatu, värvitu ja maitsetu, ei ole suitsuandur võimeline seda tuvastama. «Tegemist on kahe täiesti erineva seadmega, mille tööpõhimõtted on erinevad. Vingugaasiandur on ainus seade, mis tuvastab vingugaasi,» ütles Rannala.