Sandra Ashilevi jättis oma Kalamaja koduga hüvasti: eks ikka on kahju

19. sajandil ehitatud kahekorruseline kasarmu on kirju minevikuga, majutanud aastate jooksul erinevaid ametiasutusi ja ministeeriume, kuni see korteriteks jagati. Facebooki üles riputatud üürikuulutuses kirjutab Sandra, et see on vähemalt tema hinnangul kõige ilusam punastest tellistest maja Kalamajas.