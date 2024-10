STATISTIKAAMET Need on kõige populaarsemad nutividinad meie kodudes

Statistikaameti analüütik Sigrid Saagpakk selgitas, et Eesti inimeste seas on kõige levinum seade nutiteler, mida kasutab 57 protsenti interneti kasutajatest. «Populaarsuselt teisel kohal on nutikellad, juhtmevabad kõrvaklapid ja GPS-seadmed, mida kasutab üle poolte (53 protsenti) vastanutest. Levinud on ka internetiga ühendatud muusikakeskused ja nutikõlarid (28 protsenti),» ütles analüütik.