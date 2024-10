MUGI MÕNUGA Just sel moel valmistatud muna on tervisele kõige kasulikum

Tervise- ja toitumisnõustaja Chris Mohr märkis, et kõvaks keedetud munadel on mitmeid eeliseid, seda eriti, kui inimene soovib vähendada halva kolesterooli taset organismis, vahendab Health Digest.

Kuna muna keetmine ei nõua täiendavaid rasvaineid, on valmiv roog ühteaegu maitsev ja toitev. Lisaks säilivad keetmise käigus kõik munas sisalduvad kasulikud toitaineid.

Mohri sõnul on keedetud munadel veel üks eelis, millest paljud veel ei tea.

«Mune tuleb keeta madalamal temperatuuril, mis aitab vähendada munas oleva kolesterooli oksüdeerumist. Fakt on see, et «halb» kolesterool koosneb oksüdeerunud kolesteroolist, mis kleepub arterite seintele. Aja jooksul põhjustab oksüdeerunud kolesterool arterite ahenemist, mis raskendab nende vere pumpamist,» selgitab Mohr.