ENNETA JA VÄLDI 5 levinud üüriprobleemi, mis võivad sulle kalliks maksma minna

«Meil tuleb sageli ette olukordi, kus üürileandja väidab, et üürnik andis lepingu lõppemisel üle täiesti koristamata korteri ning üürnik vaidleb omakorda vastu, et tegi pinnal suurpuhastuse. Üldjuhul sünnivadki lahkhelid sellest, et üürileandja ootab üürnikult kindlat puhtuse taset, kuid ei kommunikeeri seda talle. Kui üürnik ei ole omaniku soovidest teadlik, siis ei saa ta neid ka täita,» selgitab ta.

Vaidluste vältimiseks on vaja fikseerida olukord enne üürisuhte algust ning paika panna täpsed eeldused lõpukoristuse osas ja see ka üürilepingus ära märkida. «Nii on kindel, et pooltel ei ole teineteise suhtes ekslikke ootusi ning üürnik teab, millises seisus ta korteri tagastama peab. Kui üürnik kokkuleppest kinni ei pea, siis võib üürileandja paluda üürnikult koristuskulude hüvitamist või selle näiteks tagatisrahast kinni pidada,» lisab jurist.

Milline peaks olema üürikorteri lõpukoristus?

Üürikodu lõpukoristus peab olema oluliselt põhjalikum kui igapäevane koristamine. Lepingu lõppedes peab üürnik tagastama üüripinna samasuguses seisukorras, nagu eluruumi üleandmise aktis sai varasemalt dokumenteeritud.

«Eriti oluline on lõpukoristamise ootustest rääkida siis, kui üüripind on üürnikule üle antud pärast professionaalse koristuse teostamist. Kui üürileandja eeldus on eluruum ka professionaalse koristuse järel tagasi saada, siis tuleb seda üürnikule rõhutada ning see info ära märkida vara üleandmise aktis,» toonitab Siht.