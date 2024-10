Naine avastas oma maja alt kodutu pesa: politsei kutsumise asemel, tegi ta midagi ootamatut

Anonüümseks jäänud ameeriklanna sai paraja šoki, kui avastas, et tema maja all olevasse tühja ruumi on keegi oma kodu teinud. Tegelikult polnud see nii-öelda puuküürniku jaoks isegi kuigi keeruline, kuna sinna tagas ligipääsu võrdlemisi diskreetne ja lukustamata luuk.

Redditi platvormile kasutajanimega Springchikun postitanud naine selgitas: «Ma arvan, et viimasel ajal pole seal eriti magatud. See oleks magajale tõsiselt ohtlik, kuna väljas ei ole enam eriti soe. Ma arvan, et see inimene käib siin vähemalt kord nädalas. Ämblikuvõrgud on magamisaseme juurest ära koristatud.»