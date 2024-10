FOTOKUNST Kas überkallis sisekujunduselement või tasuv investeering?

Fototeose väärtus sõltub mitmest tegurist

Aga foto väärtuse määramisel mängivad rolli ka muud tegurid. Näiteks, sarnaselt paljudele teistele kunstivormidele, on Maarja Loorentsi sõnul ka fotodega nii, et mida varasemast ajast on foto pärit, seda unikaalsema teosega võib olla tegu. «Eraldi teema on erinevate ajalooliste sündmuste jäädvustamine – kui mõnest unikaalsest ajaloolisest hetkest on olemas fotojäädvustus, siis loomulikult on selle foto väärtus kõrge. Samuti on autoreid, kelle teosed on rohkem hinnas, kui teiste omad, ning kindlasti tõuseb väärtus ka siis, kui foto on allkirjastatud ja sellel on kaasas spetsiaalne sertifikaat,» rääkis Loorents.