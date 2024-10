NUNNUMEETER PÕHJA IKEA uus kollektsioon tutvustab lastele loomade elu

«Selleks, et laste elu, tundeid, vajadusi ja koduseid käitumisviise süvitsi mõista ja peegeldada, viis IKEA läbi ulatusliku rahvusvahelise uuringu. Uuringust nägime, et paljud soovivad oma ellu rohkem mängulisust, kuid aja, ruumi ja rahaga seotud piirangute tõttu pole see võimalik. Märkimisväärne osa vanematest ja lastest näeb aga just mängimises teed vaimse heaolu ja õnnetunde juurde,» ütles IKEA sisekujundusosakonna juht Brita Mikvere.