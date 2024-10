Kaunases asuv Venemaa toidupood «kaunistati» sirbi ja vasaraga

Venemaal tegutsevale odavkaupluste ketile Svetoforile kuuluv MERE on suunatud Euroopa turule ning on Leedus esindatud 26 kauplusega. Krasnojarski linnas asuva peakontoriga ettevõtte jätkuv tegutsemine Leedu turul on aga paljudele leedukatele pinnuks silmas.