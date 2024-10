Kas jätta ahjuuks pärast küpsetamist lahti või kinni?

Pilt on illustreeriv.

Reeglina jäetakse ahju uks pärast toidu küpsetamist lahti: kes pärani, kes pooleldi. Ühe lihtsa liigutusega saab ahju maha jahutada ning seal valminud toitu soojas hoida, muretsemata, et see üle küpseks. Kuid kas ahjuukse lahtijätmine on ikka kõige parem mõte?