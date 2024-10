NÄDALA RESTORAN Põltsamaa lossis saab süüa nagu mõisaproua

Palun, teil on see võimalus. Põltsamaa lossi endises veinikeldris, restoranis Oberpahlen saate aegsasti ette tellides süüa kolmekäigulist erimenüüd, mis põhineb selle lossi omaaegse rentniku ning Pajusi, Kaa­ve ja Tapiku mõisa omaniku Carl Gustav von Wahli abikaasa Henriette von Wahli retseptivihiku käsikirjalistel ülestähendustel. On hea, kui meist midagi huvitavat maha jääb.