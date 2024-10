USKUMATU Naine tegi šokeeriva avastuse oma kodu kohta: «Ma ei kujuta ette, kui kaua ta on siin juba elanud...»

Ameeriklanna oli parasjagu aias töötamas, kui märkas, et maja küljes olev väike luuk oli avatud ja lukustamata. Püüdes meenutada, kas ta oli selle ise lahti jätnud, märkas ta luugi ümber olevaid suuri ämblikuvõrke, mis viitasid, et see oli olnud avatud juba pikka aega.

Redditisse kirjutades selgitas ta: «Ma ei usu, et keegi on seal hiljuti olnud. See oleks liiga ohtlik, kuna ruum on väga väike ja ilm on olnud väga soe. Küll aga usun, et keegi hoiab seal oma asju ja käib neid regulaarselt sealt võtmas.»