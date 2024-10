KAS KA SINA? 100 000 inimest rikub iga päev seadust

Ligi 100 000 inimest eirab reeglit

G4S viis hiljuti koos meediaagentuuri Initiative’ga läbi uuringu, mille eesmärk oli välja selgitada inimeste teadlikkus suitsuanduritest, vingugaasianduritest ja vingugaasist. Saadud tulemused olid jahmatavad. «Selgus, et ligi 100 000 inimest eirab seadust ja neil pole kodus suitsuandurit,» nendib Pärjala fakti, et tuhandete eestlaste kodud on ohus, kuna seal puudub elupäästev seade.

Seoses vingugaasiga selgus, et 351 000 täiskasvanut (18+) ei tea, et vingugaasi ei ole võimalik inimesel ära tunda – see on nähtamatu, lõhnatu, maitsetu. Ja seejuures riskib 112 000 inimest oma põhielukohas iga päev eluga ja rikub seadust, sest neil lasub vingugaasianduri kohustus (kodus on tahkekütte või gaasiseade), aga puudub vingugaasiandur.