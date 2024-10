GALERII Nõmme turul selgitati välja Eesti parimad hoidised: võitjateks osutusid moodsas võtmes klassikud

Konkursi korraldaja, Tallinna Turud turundusjuht Kätlin Lest selgitas, et tänavusele hoidiste konkursile andsid taas tooni traditsioonilised, eestlaste seas armastatud toorained ja maitsed. «Enim kasutatud tooraineteks olid sel aastal õun, ploom, tomat ning paprika ning põnevamatest maitsetest olid esindatud viigimari, ebaküdoonia ja rabarber,» tutvustas Lest konkursile toodud hoidiste maitseid.

«Konkursi korraldajana oleme rõõmsad, et meie hulgas on nii palju vahvaid inimesi, kes hoiavad elus hoidistamise traditsiooni ja loovad läbi toidu kestvat väärtust, mida ka teistega jagada,» tõdes Lest, lisades, et tänab kõiki konkursil osalejaid, kes oma põnevaid hoidiseid maitsmiseks esitasid.