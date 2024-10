TÄIENDA TEADMISI Koduaiapidajad on oodatud taimekaitsekoolitustele

«Kuigi taimekaitsetunnistuse olemasolu on kohustuslik vaid professionaalsele taimekaitsevahendite kasutajale, on ette valmistavatele koolitustele oodatud kõik huvilised. See on koduaiapidajatele hea võimalus täiendada oma teadmisi vastutustundlikust taimekaitsevahendite kasutamisest,» selgitab PTA taimekaitse ja väetise osakonna peaspetsialist Laine Järs.