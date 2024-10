TARBI MÕÕDUKALT 3 pealtnäha tervislikku toiduainet, mis on tegelikult jõhkrad soolapommid

Leib

Kiudainete saamiseks oleks hea süüa mitu leivaviilu päevas, kuid see võib märkamatult tõsta organismi soolataset, kirjutab Iltalehti. Väga soolaseks loetakse leiba siis, kui see sisaldab rohkem kui 1,1 grammi soola 100 grammi kohta. Rukkileivas on keskmiselt 1,1 grammi soola 100 grammi kohta. Poes tasuks võrrelda tootekirjeldusi ja valida madala soolasisaldusega leib, mille soolasisaldus on alla 1,0 protsendi.