Väike tähelepanematus võib tekitada suvilas suuri kahjusid

«Järjest tihedamad ja tugevamad suvised tormid näitavad, et ka sügis ja talv võivad tulla ettearvamatute ilmastikuoludega. Tormikahjud võivad osutuda eriti suureks just sellise kinnisvara puhul, mida me ise külastame pigem harva või juhtub see üldse alles järgmisel hooajal,» selgitas Balcia kodukindlustuse tootejuht Jelizaveta Drižiruk. «Kui näiteks torm viib suvilalt tüki katusest ja see avastatakse alles mitme kuu pärast, siis võib vahepeal tekkinud niiskuskahjustus olla juba äärmiselt suur.»