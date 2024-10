VAATA Pere tegi lahkunud vanaema sügavkülmikut kraamides uskumatu avastuse

Ilmselt on kõik unustanud sügavkülma midagi, mis sinna häbiväärselt pikaks ajaks ununenud. Kas see asi enam süüagi kõlbab? Ilmselt mitte. Kuid pks USA vanaema on maha saanud tõelise rekordiga, hoides sügavkülmas küpsist üle 80 aasta.